Girondins : un grand nom du passé revient au club !

C'est un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. En tous cas pas les supporters des Girondins de Bordeaux, du moins les plus jeunes, qui n'ont jamais vu à l'oeuvre Rio Mavuba. Fomé à Bordeaux, le milieu de terrain y a ensuite évolué quatre saisons durant, de 2003 à 2007, avant de signer en Espagne (Villarreal) puis de revenir en France pour un long bail au LOSC.

Depuis quelques mois, Rio Mavuba était devenu entraîneur de Mérignac-Arlac, club de la région bordelaise évoluant en National 3. Il reste toujours dans la région mais va désormais retrouver les Girondins de Bordeaux. L'ancien international (13 sélections) a en effet annoncé sur Twitter qu'il rejoignait la réserve girondine (N3). "Vous êtes nombreux à me demander ce que je fais cette saison car je n'avais pas encore communiqué. Je tiens avant tout à remercier l'ensemble du club de Mérignac-Arlac et le coach Antoine Vergès, pour m'avoir permis d'apprendre et exercer ce métier dans le monde amateur. Aujourd'hui, je suis fier et honoré de pouvoir transmettre là où j'ai tout appris, merci aux Girondins pour la confiance."