Girondins : un gros projet de reprise piloté par Didier Quillot dévoilé !

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'info est signée RMC. Selon le média, Didier Quillot est partie prenante dans un projet de reprise des Girondins. L'ancien directeur général de la Ligue de football professionnel (LFP) serait associé à des investisseurs français et anglo-saxons pour le rachat du FCGB. . « Didier Quillot a déposé une lettre d’intention et fait une offre auprès de la banque Rothschild pour racheter les Girondins », affirme RMC. Qui précise : « Originaire du Sud-Ouest, l’ancien patron d’Orange a été sponsor des Girondins de Bordeaux pendant plusieurs saisons dans les années 2000, et il est toujours resté proche du club.

John Williams (ex Amiens) également intéressé par le FCGB

Selon nos informations, Didier Quillot s’appuie sur un panel d’investisseurs français et anglo-saxons. Son dossier serait jugé "très sérieux", et les négociations se poursuivent. Son projet sportif aurait une approche très locale avec la volonté de s’appuyer sur d’anciens joueurs du club ». Deux candidats locaux, Pascal Rigo et Bruno Fiévet, ainsi qu'un projet piloté par John Williams, ancien directeur sportif d’Amiens, seraient également étudié par la banque Rothschild.