Girondins - Mercato : M'Baye Niang a recalé la Serie A, un indésirable relancé ?

Arrivé il y a quelques mois seulement en qualité de joker aux Girondins de Bordeaux et pas encore totalement adapté à l'équipe de Vladimir Petkovic, M'Baye Niang a déjà eu l'occasion de plier bagage sur le mois de janvier !

En effet, si l'on en croit Foot Mercato, l'ancien buteur du Stade Rennais a fait l'objet de deux approches en Italie. Des intérêts de la Sampdoria de Gênes et de la Salernitana que l'intéressé a poliment éconduit, préférant rester en Gironde où il est encore sous contrat pour un an et demi.

Baysse relancé en même temps que Niang ?

En parlant de joueur sous contrat, un autre va sortir du loft et être relancé : Paul Baysse. Selon Sud Ouest, le défenseur central va réintégrer le groupe pro après avoir été écarté et envoyé en équipe réserve. Le joueur s’était plaint sur les réseaux sociaux de son traitement il y a quelques semaines.

Quand tu veux tuer ton chien tu dis qu’il a la rage 😭 — Baysse Paul (@PaulBaysse) January 11, 2022