Girondins de Bordeaux : un premier candidat se positionne pour le rachat du club

Zapping But! Football Club Bordeaux : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Alors que les Girondins de Bordeaux ont annoncé ce jeudi que leur actionnaire majoritaire King Street se retirait du club, un premier candidat s'est déjà positionné pour le rachat du club girondin.

Bruno Fiévet comme sauveur des Girondins ?

Il s'agit de l’homme d’affaires de 51 ans, Bruno Fiévet, qui va présenter une offre de rachat au Tribunal de Commerce de Bordeaux comme il l'a confirmé ce jeudi soir sur RMC Sport. "Concrètement, on va discuter avec le tribunal pour savoir sous quelles conditions le club est à vendre. (...) En fonction de ce qu'on va nous annoncer au tribunal, on sera à même de proposer une offre de reprise. Je ne veux pas vendre de rêve. Il faut savoir quelle est vraiment cette dette. Pour moi, elle est plus importante que 45 millions d'euros. Je peux même assurer qu'elle est proche des 130 millions", a-t-il confié. Affaire à suivre...