Girondins : un repreneur lié au PSG sort de l'ombre !

Ce mardi, une pleine page dans Sud-Ouest incite les Bordelais à soutenir les Girondins. Une initiative de la municipalité, qui ne souhaite pas voir disparaître son club professionnel. Un peu plus loin, le quotidien régional évoque l'intérêt de Ravy Truchot pour le club. Ce passionné de football est déjà propriétaire de trois clubs : le FC Miami City (D3 américaine), Evian Thonon Gaillard Grand Genève (N3) et le FC Mandel (D3 belge). Il a également permis au PSG d'ouvrir une académie à Miami en 2014…

"Selon nos informations, un homme d'affaires franco-américain, Ravy Truchot (48 ans), a d'ores et déjà pris contact avec différentes parties prenantes pour se renseigner et faire part de sa volonté de monter un dossier. Diplômé de HEC en 2000 et après avoir travaillé comme directeur des ventes chez Microsoft, l'entrepreneur a ensuite fait fortune en développant le système de sécurité informatique SkyRecon, revendu en 2009 à Airbus, puis avec Blackdivine, société d'investissements dans des sociétés de technologies Internet."