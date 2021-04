Girondins : un repreneur potentiel jete l'éponge et se paie Frédéric Longuépée !

Zapping But! Football Club Bordeaux : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Jean-Louis Gasset

Candidat déclaré au rachat des Girondins de Bordeaux, l'homme d'affaires Bruno Fiévet a décidé de capituler. Sur son compte Facebook ce jeudi, l'entrepreneur basé à Genève a expliqué qu'il n'avait pas réussi à convaincre King Street de lui céder son club.

« Depuis des mois, je travaille sans relâche sur la reprise du club des Girondins de Bordeaux (...) Je le dis sans détour, j’ai échoué dans ce projet. Malgré une offre faite à KingStreet en septembre, pour un montant conforme à ce que j’avais annoncé sur Girondins4ever, refusée par le propriétaire. Malgré de multiples tentatives, surement maladroites, pour renouer le dialogue avec Daniel Ehrmann et Frédéric Longuépée durant les derniers mois. Malgré tous mes appels du pieds dans les différents médias… Oui malgré tout cela, le dialogue semble définitivement rompu », a-t-il écrit.

Frédéric Longuépée rhabillé pour l'hiver

Supporter des Girondins, Bruno Fiévet est comme beaucoup inquiet pour l'avenir... Et en a profité pour balancer quelques scuds à Frédéric Longuépée, le président délégué par King Street : « Comment pouvez vous penser avoir raison alors que tout le monde s’accorde à penser que vous avez tort. Comment des saisons aussi calamiteuses que les deux dernières ne vous font pas plus réfléchir sur la bonne direction à prendre. Comment pouvez vous continuer à refuser de communiquer, alors que le « château » s’écroule. Oui le climat social au château est délétère. D’ailleurs, comment un chef d’entreprise réclame à tous ses salariés une baisse de salaire alors que lui se refuse à baisser le sien. L’indécence de demander à un salarié gagnant 2000 euros par mois de faire un effort alors que vous refusez que l’on touche à vos 50000 euros mensuels. C’est inacceptable. Comment pouvez vous vous déplacer aux matchs sans même aller saluer vos joueurs et votre staff. Quel mépris et quel message pour vos joueurs (...) Certainement que vous devez Mr Longuépée votre salue au parachute doré que vous auriez en cas de licenciement, mais j’en appelle à votre responsabilité et votre amour propre même si je sais pertinemment que je ne serais pas entendu ».