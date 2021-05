Girondins : une ancienne figure emblématique vole à la rescousse de Gasset

Zapping But! Football Club Bordeaux : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Jean-Louis Gasset

Il est l'un des grands artisans du dernier titre de champion de France des Girondins en 2009 ! Ancien attaquant de Bordeaux, Marouane Chamakh est désormais retraité mais continue de suivre attentivement l'actualité de son ancienne formation, en proie à de grosses difficultés sûres et en dehors des terrains. Dans une interview accordée à Eurosport, l'homme de 37 ans a commenté la saison des Bordelais, tout en adressant un message de soutien à Jean-Louis Gasset.

"Premièrement, je veux dire que j'ai un énorme respect pour Jean-Louis Gasset. Pour moi, c'est l'homme de la situation. S'il y a un mec pour tirer le meilleur de tous les joueurs, c'est bien lui. Ça m'a surpris en voyant des défaites 3-0, 4-0 cette saison… Moi je connais son tempérament, quand j'étais à Bordeaux et qu'on perdait, c'était chaud ! Il n'était pas bien, il n'arrivait même pas à manger parce qu'il avait la boule au ventre. C'est quelqu'un de vraiment passionné, et je connais sa manière de gérer un collectif, c'est pour ça que cette saison est d'autant plus surprenante. Pour moi, il est peut-être le seul à avoir pu gérer autant de choses ces dernières semaines. Il est sûrement la raison pour laquelle le club est presque maintenu. Sans lui, on aurait peut-être déjà été en Ligue 2…"

"Mais mon rêve, bien sûr, ce serait d'entraîner les Girondins"

Marouane Chamakh Credit Photo - Icon Sport

Alors qu'il passe actuellement ses diplômes d'entraineur au Maroc, Marouane Chamakh s'est également prononcé sur une éventuelle arrivée sur le banc des Girondins. "C'est envisageable à 100% ! Mais je ne veux pas me précipiter. Je passe mon premier diplôme en juin, et je veux l'obtenir pour pouvoir d'ici 5-10 ans, si jamais je veux entraîner, avoir le bagage nécessaire pour le faire. Mais mon rêve, bien sûr, ce serait d'entraîner les Girondins, pour y apporter ce que j'ai appris, et ma façon de voir le football. J'espère bientôt être de retour au bord des terrains !".

💥 Pour Eurosport, Marouane Chamakh s'est livré sur la saison compliquée des Girondins, la gestion de King Street et son envie de revenir au bord des terrains !



🖊️ @louisg1lles — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 21, 2021