Girondins : une tendance se confirme pour Hatem Ben Arfa

Football Club MHSC, ASSE, Bordeaux : les chiffres de la carrière de Jean-Louis Gasset en Ligue 1

Victime d'un coup au genou en début de semaine dernière, Hatem Ben Arfa était absent du groupe des Girondins pour le déplacement à Dijon, où les hommes de Jean-Louis Gaset ont renoué avec la victoire, en profitant de l'extrême faiblesse de la lanterne rouge.

Plus performants sans Ben Arfa

Ce résultat a confirmé que le FCGB était plus performant cette saison sans Ben Arfa qu'avec lui. Les Girondins ont en effet pris 1,90 point par match en moyenne sans Hatem Ben Arfa contre seulement 0,89 point avec lui, soit 17 points en 19 matches. Auteur de 2 buts et 4 passes décisives, Ben Arfa avait pourtant brillé au début de l'hiver. Mais il est muet depuis le 23 décembre dernier et une passe décisive contre Reims (1-3).