Girondins : vainqueur du mauvais sort et du FC Metz, Bordeaux envoie un signal menaçant à l'ASSE

Il fallait être fort, très fort, pour remporter un match aussi mal embarqué que celui des Girondins contre le FC Metz cet après-midi. Les hommes de David Guion avaient largement dominé la première période mais avait encaissé un but sur l'unique occasion lorraine (Zé, 21e) et, en prime, ils avaient eu deux blessés (Pembélé, Gregersen). Leur manque de réalisme dans le dernier geste semblait les condamner à une énième désillusion, celle de trop, dans ce match de la peur.

Les Verts sont les prochains visiteurs au Matmut

Mais les Bordelais ont un gros caractère. Ils ont continué d'insister, de tenter leur chance et celle-ci a fini par tourner. Car l'égalisation de Mangas à la 52e est la conséquence d'un double contre favorable. C'est d'abord un Messin qui manque son dégagement, ce qui profite à l'arrière gauche portugais, dont la frappe trop croisée a fini dans le petit filet messin grâce à une légère déviation d'un joueur du FCM ! A la 68e, Mbaye Niang a donné l'avantage à ses couleurs suite à un centre de Mensah. De la tête, sur une grossière erreur d'appréciation du gardien messin, Hwang a conclu le score à la 88e. Il fallait gagner ce match entre les deux derniers, le FCGB, qui n'avait plus marqué depuis quatre matches, l'a fait.

Non seulement le club aquitain abandonne sa dernière place au FC Metz mais, en plus, il revient à une longueur du barragiste, l'AS Saint-Etienne... son prochain adversaire au Matmut-Atlantique ! Vu les courbes de résultats des deux équipes (nul à Lille, victoire sur Metz pour Bordeaux ; larges défaites face à l'OM et à Lorient pour les Verts), les Stéphanois ont du souci à se faire. Cette rencontre était un tournant pour le FCGB. Il a été bien négocié et tous les espoirs sont désormais permis dans la course au maintien !

Les @girondins renversent le match !! Sur un centre de @gideonmensah_14, @MBaye9Niang se jette pour dévier le ballon et permet à son équipe de prendre les devants ⚽️🔥#FCGBFCM pic.twitter.com/lPEB3VyrsM — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 10, 2022

Pour résumer Menés à la pause contre le cours du jeu et diminués par les blessures de deux joueurs, les Girondins de Bordeaux ont fini par remporter le très important match contre Metz (3-1). Il quittent la dernière place et reviennent à un point de l'ASSE, qu'ils recevront dans dix jours.

Raphaël Nouet

Rédacteur