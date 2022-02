Girondins : Vladimir Petkovic, une "star à Hollywood"

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Il sait qu'en cas de défaites, et peut-être même dès ce week-end, contre le Stade de Reims, son emploi est menacé. Mais peu importe. Vladimir Petkovic, l'entraîneur des Girondins, estime que "c'est beau d'avoir les projecteurs sur soi, on se sent comme une star d'Hollywood."

Il s'est également félicité du mercato hivernal et des recrues arrivées au club. "Le groupe est plus équilibré derrière et au milieu. Les dirigeants ne m'ont rien demandé de spécial, mais tout le monde s'attend à plus. En tant que responsable de l'équipe, on attend de moi à ce que je porte ces ambitions, que je les transpose sur le terrain et que je mène l'équipe plus haut au classement. On se concentre sur le positif pour bien faire. On va faire face à une équipe avec beaucoup de valeurs. C'est un match à six points qui doit nous stimuler d'autant plus que pour l'instant, on n'a encore jamais réussi à aligner deux victoires d'affilée."