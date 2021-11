Girondins : Yacine Adli n'est pas content de lui

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Dans une première partie de saison sans grand relief, Yacine Adli est régulièrement l'un des meilleurs joueurs aux Girondins. Mais l'ancien parisien, qui rejoindra le Milan AC à l'issue de la saison, estime qu'il doit faire mieux.

« Il faut que je fasse plus offensivement, qu’il y ait plus de passes décisives et de buts »

« Bien sûr que je comprends, et c’est normal qu’il y ait une grosse attente autour de moi, a-t-il confié sur Amazon. Après, je ne sais pas si je suis le patron de l’équipe parce qu’il y a quand même des joueurs comme Koscielny, Costil, qui sont des joueurs très importants pour le groupe. J’essaye de trouver ma place dans cet effectif, d’aider l’équipe au mieux. Maintenant, je suis conscient qu’il faut que je fasse plus offensivement, qu’il y ait plus de passes décisives et de buts. On va essayer de travailler sur ça. On a aussi un effectif nouveau donc il faut créer des nouvelles relations avec les joueurs. Ca se met en place petit à petit, je pense qu’on est sur la bonne voie ». Adli compile 1 but et 3 passes décisives cette saison en L1.

Thierry Henry : "J’ai vu un nouveau Yacine sur les deux derniers matches"



👉 https://t.co/EgsuUVWOOc#Girondins pic.twitter.com/d0hwgLSiGt — Girondins4ever (@Girondins4ever) November 8, 2021