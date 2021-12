Grosse tuile au FC Metz, deux renforts pour Lorient face au FC Nantes, un ancien bordelais réclame la tête de Petkovic !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

A Metz, Kévin N'Doram sera absent trois mois

Sorti sur blessure mercredi en fin de première mi-temps contre Montpellier, le milieu défensif messin Kévin N’Doram a été opéré d’une fracture du métatarse du pied gauche et ne sera pas opérationnel avant trois mois, a annoncé hier Frédéric Antonetti.

Les retours de Le Goff et Jenz très attendus à Lorient

Blessés lors des dernières journées, les défenseurs Moritz Jenz et Vincent Le Goff devraient effectuer leur retour dans le groupe du FC Lorient, dimanche, pour la réception du FC Nantes. « J'ai bon espoir qu'ils soient disponibles », a expliqué Christophe Pelissier en conférence de presse, hier. L'infirmerie se vide chez les Merlus où seuls les vétérans Fabien Lemoine (mollet) et Jérémy Morel (ischio) manquent encore à l'appel.



A Bordeaux, Lassina Diabaté n'en peut plus de Vladimir Petkovic !

« A un certain moment, quand il n’y a pas de résultats, on n’échange pas les 24 joueurs, on cible l’entraineur, a confié l'ancien girondin, sur France Bleu. C’est ainsi depuis que le football a été créé. Ce n’est pas parce que l’entraineur est mauvais qu’il faut qu’il parte. C’est simplement qu’il n’arrive pas à trouver les solutions. Est-ce qu’il faut continuer avec une personne qui n’arrive pas à trouver la solution ? Je ne crois pas. On est dans le dur, il faut quelqu’un du cru. Je mets les pieds dans le plat. On remercie le Président parce qu’il y a six mois on ne savait pas si on allait jouer en Ligue 1. Maintenant, il faudrait qu’on rectifie le tir vite, rapidement. Ce n’est pas une éventuelle défaite face à Lyon. Aujourd’hui, on attend la trêve, et quand elle arrive, on prend la bonne décision. On ne prend pas de décision à chaud. On est à trois matches de la trêve, on attend, on fait une vraie synthèse, de vraies observations, on essaye d’apporter les meilleures solutions ».

