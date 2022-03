L'infirmerie se vide à Bordeaux avant Montpellier, coup dur pour le RC Strasbourg avant Lorient, deux mauvaises nouvelles à Reims

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Girondins : des retours à la pelle !

Présent ce vendredi matin en conférence de presse à deux jours de la réception de Montpellier, pour le compte de la 29e journée de Ligue 1, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, David Guion, a annoncé que son infirmerie se vidait considérablement. "On a le retour de quelques garçons qui ont fait la semaine, il faut discuter avec eux et faire un point. Cela entraine plus de choix et de la concurrence."

La conférence de presse avant #FCGBMHSC est en direct ⬇️https://t.co/Xq01TwFvBg — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) March 18, 2022

RC Strasbourg : Thomasson rechute

Blessé aux quadriceps depuis fin février, le milieu offensif du RC Strasbourg, Adrien Thomasson, sera de nouveau forfait pour le déplacement ce dimanche sur la pelouse de Lorient. L'ancien joueur du FC Nantes avait pourtant fait son retour à l'entraînement cette semaine mais il a quitté ses partenaires prématurément ce jeudi.

⚽ Racing : Adrien Thomasson forfait pour le déplacement dimanche à Lorient.https://t.co/nrI6JjbrpF — DNA (@dnatweets) March 17, 2022

Reims : suspensions confirmées pour Donis et Munetsi

Expulsé dimanche dernier lors de la victoire du Stade de Reims face au SCO d'Angers (1-0), Anastasios Donis est suspendu pour la réception ce dimanche de l'Olympique Lyonnais. Quant à Marshall Munetsi, qui a écopé de son troisième avertissement dans une période de 10 matchs officiels, il manquera le déplacement à Troyes, le 3 avril prochain.

👮‍♂️ Commission de discipline : 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐡𝐚𝐥𝐥 𝐌𝐮𝐧𝐞𝐭𝐬𝐢 écope d'un match de suspension et manquera le match face à l'@estac_officiel début avril. ❌ Exclu à Angers, 𝐀𝐧𝐚𝐬𝐭𝐚𝐬𝐢𝐨𝐬 𝐃𝐨𝐧𝐢𝐬 sera lui absent dès dimanche pour la réception de l'@OL ❌ pic.twitter.com/VPNjOAiDuJ — Stade de Reims (@StadeDeReims) March 18, 2022

