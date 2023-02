Savidan détruit Lopez (Girondins), la révolution Antonetti débute à Strasbourg, Still-mania à Reims

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Girondins : Savidan se moque de Lopez

En début de semaine, le propriétaire des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez, a réuni ses joueurs pour leur tenir un discours remobilisateur. Une initiative qui a fait rire l'ancien attaquant Steve Savidan, sur France Bleu : "Ça ne sert à rien du tout à part donner de l’importance à l’événement. Ce qui me fait toujours un petit peu rire, c’est que les joueurs soient obligés de se réunir parce que le président va arriver ou parce qu’il y a eu une défaite. Je pense qu’un groupe se construit dans la difficulté. Ça se construit dans la longueur et surtout dans la profondeur. Se donner des rendez-vous comme ça, c’est pouvoir dire “on s’est réunis”, sauf qu’ils se voient déjà tous les jours (rires)".

"Je crois qu’un groupe doit vivre avec les côtés positifs et les côtés négatifs d’une vie de groupe. Un président qui arrive à part, parce qu’il va les voir deux fois dans l’année pour la double prime ou pour taper du poing sur la table, il y a un gros problème. Ils sont dans la course à la montée et il y a des équipes qui commencent à prendre le lead comme Le Havre, Sochaux et d’autres grosses équipes qui commencent à s’affirmer sur la Ligue 2. Je me dis : “Les Girondins, attention ! Arrêtez de parler dans tous les sens, bossez, communiquez et soyez bons. Il faut marquer des buts."

RC Strasbourg : des premiers gros changements avec Antonetti ?

Ce soir à 21h, Frédéric Antonetti va officiellement débuter sur le banc du RC Strasbourg, qui accueille le SCO d'Angers à la maison. Selon les informations de la presse alsacienne, l'entraîneur devrait procéder à quelques gros changements. Pour commencer, il devrait revenir à un 3-5-2 avec un milieu très renforcé, bien que ses troupes affrontent la lanterne rouge décrochée de L1. Ce milieu renforcé signifierait que les profils athlétiques à la Aholou ou Diarra seraient privilégiés par rapport à Sanson ou Prcic. Un seul profil technique devrait être aligné devant les joueurs athlétiques.

Stade de Reims : Diouf fan de Still

Dans un entretien à RTL, le gardien du Stade de Reims, Yehvann Diouf, a évoqué l'apport de l'entraîneur Will Still, toujours invaincu sur le banc champenois depuis qu'il a remplacé Oscar Garcia à l'automne (6 victoires et 7 nuls) : "Sa particularité, c'est la proximité qu'il a avec nous. Je n'ai jamais eu un coach qui était aussi proche moi. Il apporte énormément de bonne humeur et de sérieux dans le groupe". Ce samedi, les Champenois auront fort à faire face à une autre équipe en forme de Ligue 1, l'OGC Nice, qui reste sur quatre victoires consécutives.