Laborde se souvient de la gifle reçue par Triaud à Bordeaux, l'après-Bernardoni se complique à Angers

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Stade Rennais : Laborde et ses souvenirs de Bordeaux

Invité de l'émission "Le Vestiaire" sur RMC Sport avec ses coéquipiers du Stade Rennais, Hamari Traoré, Jonas Martin et Benjamin Bourigeaud, Gaëtan Laborde est revenu sur la colère noire en 2016 du président des Girondins de Bordeaux de l'époque, Jean-Louis Triaud, qui avait giflé ses joueurs.

"C’était ma première année à Bordeaux en pro. On était en Corse avec le président Triaud et on n’était pas sur une très bonne série. Un jour, il rentre dans le vestiaire, et il commence à gifler tous les joueurs, des petites gifles ! Moi j’étais tout jeune à l’époque. Et je le vois rentrer… et bam, gifle ! Et des vraies hein, ça claquait ! Après il a parlé, il a fait un discours, et il s’est barré. Personne n’a parlé. Ça a surpris tout le monde, quasiment tous les anciens en ont eu pour leur compte."

📺 Dans l'émission #LeVestiaire ce lundi soir sur RMC Sport 1, Gaëtan Laborde est revenu sur la terrible colère de Jean-Louis Triaud après un mauvais résultat de Bordeaux.https://t.co/RMrJr97QtC — RMC Sport (@RMCsport) February 28, 2022

Angers : l'après-Bernardoni est difficile à gérer

Danijel Petkovic est sous le feu des critiques après ses deux bourdes lors de la défaite ce dimanche d'Angers face au RC Lens (2-1). L'entraîneur des gardiens du SCO, Olivier Tingry, espère relancer le Monténégrin, qui a pris la succession de Paul Bernardoni, parti en prêt à l'ASSE jusqu'à la fin de la saison.

"J’essaie de le comprendre au départ parce qu’il peut y avoir des situations qui font qu’on peut mal lire une trajectoire, même si ça n’excuse rien. C’est ce qui s’est passé. Il y a deux ballons qui sont arrivés du côté soleil. On essaie de comprendre, de voir ensemble. Car je suis là aussi pour l’aider à revenir, à reprendre confiance. Ça fait deux ou trois matches que c’est plus compliqué. Et il ne faut pas perdre cette confiance qu’on lui a aussi donnée depuis qu’il a rejoué à Lille et où ça s’était bien passé. Il n’y a pas de raison que ça se passe mal. Il faut comprendre pourquoi, en ce moment, c’est plus compliqué."