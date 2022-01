Les Girondins sortent de la zone rouge, Rennes s'incline, Nantes remonte au classement

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Les Girondins ont souffert mais ils sont parvenus à arracher les trois points à Strasbourg. Ils menaient 3-1 à la pause après un doublé de Hwang et un but d'Elis. Gameiro avait réduit le score juste avant la mi-temps. Mais le buteur alsacien a frappé une deuxième fois au retour des vestiaires et le FCGB a joué toute la seconde mi-temps avec la crainte de se faire rejoindre, jusqu'à ce que Hwang n'inscrive un triplé à la dernière minute. Waris a ramené le score à 4-3 à la 97e. En dépit d'actions chaudes du Racing qui auraient pu faire 2-2, Bordeaux a engrangé trois points qui lui font le plus grand bien. Non seulement Vladimir Petkovic devrait être conservé mais son équipe sort en plus de la zone rouge.

Grosse déception en revanche pour le Stade Rennais, battu à Clermont (1-2) alors qu'il menait à la pause. Les hommes de Bruno Genesio laissent filer le train de la Champions League : ils sont 6es avec six longueurs de retard sur l'OM. Le FC Nantes, large vainqueur de Lorient (4-2), revient à deux points de son rival rouge et noir. Il est désormais 8e. Enfin, Angers a pris le meilleur sur Troyes (2-1). Le score était acquis à la pause.

Et le @FCNantes marque sur le coup d'envoi ! Willem Geubbels récupère le ballon et ajuste Paul Nardi 🔥#FCNFCL pic.twitter.com/8t6ygrFNbO — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) January 23, 2022