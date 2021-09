Ligue 1 : Girondins de Bordeaux - Stade Rennais, les compos

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La suite de la 8e journée débute à 13h ce dimanche avec le match entre les Girondins de Bordeaux et le Stade Rennais au Matmut Atlantique. Deux formations s'était remises dans le droit chemin après des moments difficiles. Les Aquitains, qui étaient bon derniers il y a deux journées, restent sur un succès à Saint-Etienne (2-1) et un nul à Montpellier (3-3). Quant aux Bretons, qui avaient enchaîné trois défaites en L1, ils se sont bruyamment réveillés en cartonnant Clermont (6-0) mercredi, leur plus large victoire en L1 depuis plus d'un demi-siècle.

Voici les onze de départ des deux formations :

FCGB : Costil (cap.) - Pembélé, Kwateng, Mexer, Gregersen - Mangas, Otavio - Fransergio, Adli, Dilrosun - Hwang.

SDR : Gomis – Traoré, Omari, Aguerd, Meling – Bourigeaud, Tait, Martin, Sulemana – Laborde, Terrier.