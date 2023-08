Ligue 2 : les Girondins se relancent à la dernière seconde !

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Début de saison à sensations fortes pour les Girondins. Après leur défaite à Pau (0-3), les protégés de David Guion voulaient se racheter contre Concarneau. Mais le promu était coriace etil a longtemps tenu le 0-0

Straczek a rassuré, Barbet n'a pas tremblé

En première mi-temps, les recrues Vipotnik et Weissbeck ont amené le danger sans créer de vraies franches occasions. L'attaquant est sorti à l'heure de jeu, remplacé par Badji. Dans ses cages, Straczek a été vigilant. L'une des rares satisfactions... Ignatenko a placé son coup de tête au dessus sur le dernier corner (90e) et un défenseur de Concarneau a effectué un sauvetage incroyable sur sa ligne (94e). Mais les Girondins ont obtenu un penalty assez généreux et le capitaine Barbet l'a transformé, en force (98e). Une victoire à l'arrachée !

LES EMOTIONS



LA VICTOIRE BORDELAISE A LA DERNIERE SECONDE ! [1⃣-0⃣] #FCGBUSC pic.twitter.com/zNzL7Cn2wk — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 14, 2023

