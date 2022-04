Lopes soutient Lopez aux Girondins, Strasbourg recrute en Angleterre, le trou d'air de Montpellier expliqué

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Admar Lopes s'explique sur le fiasco bordelais

Le directeur du football des Girondins de Bordeaux, Admar Lopes, a accordé une interview à L'Equipe dans laquelle il explique les raisons de la catastrophique saison de son club. Selon lui, tout le monde est responsable mais Vladimir Petkovic un peu plus que les autres, l'entraîneur suisse ayant notamment borduré le préparateur physique... Mais Lopes a surtout défendu le bilan de son patron, Gérard Lopez : "Le président a un réseau que peu de monde a. Il est plus utile à voyager et à chercher des solutions économiques pour l'avenir du club qu'à rester enfermé dans un bureau. Ca ne l'empêche pas d'être au courant de tout. Je lui parle et le coach lui parle tous les jours. Il a mis des personnes de confiance au club. Même s'il n'est pas toujours au centre d'entraînement, on parle de quelqu'un de très actif, qui participe à toutes les décisions. Et puis, il ne faut pas oublier que sans Gérard Lopez, on ne parlerait pas des Girondins de Bordeaux en Ligue 1. Si son projet serait viable en Ligue 2 ? La seule option de ce plan B, c'est de remonter tout de suite. Le plan A, c'est de rester en Ligue 1".

Strasbourg recrute un ailier gauche de Brentford

Le média ghanéen Sports World a annoncé que l'ailier gauche Tarique Fosu (26 ans) allait être transféré à la fin de la saison de Brentford à Strasbourg. Les deux parties seraient tombées d'accord mardi. Le montant du deal serait de 2 M€. Né en Angleterre mais international ghanéen, Fosu a joué à Reading, Charlton et Oxford avant d'atterrir à Brentford, où il n'a joué qu'un match en Premier League cette saison. Il a passé l'intégralité de sa carrière dans les divisions inférieures anglaises jusqu'à présent.

Montpellier : Dall'Oglio et les coups de mou du printemps

L'Equipe s'interroge ce jeudi sur le coup de mou de Montpellier, 5e à la trêve hivernale et qui a glissé au classement. Le quotidien sportif rappelle que l'entraîneur du MHSC, Olivier dall'Oglio, avait déjà connu pareil trou d'air quand il était à Brest, même si les choses étaient différentes en Bretagne car il était en conflit avec certains joueurs et sur le départ. Pour pimenter la fin de saison, lui et ses joueurs se sont fixés un objectif de points à décrocher.

Valenciennes à vendre !

Après huit années de présidence, le très contesté Eddy Zdziech s'est décidé à vendre Valenciennes. Actuellement 16e de Ligue 2, le club nordiste a vu sa destinée confiée au cabinet KPMG, le même qui cherche un repreneur à l'AS Saint-Etienne depuis un an. Le VAFC s'est placé sous la protection du tribunal de commerce avec nomination d'un administrateur judiciaire, afin de trouver un terrain d'entente avec deux anciens employés (Nicolas Penneteau et Pierre Wantier) lui réclamant de grosses indemnités. Les nouveaux patrons savent donc que la situation financière est aussi peu reluisante que la situation sportive...

