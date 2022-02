Lopez veut faire une Bielsa avec Petkovic, xxxx

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ecarté de la direction de l'équipe, Vladimir Petkovic n'a toujours pas été officiellement licencié par les Girondins de Bordeaux. Et pour cause, les négociations concernant son indemnité ne sont pas prêtes d'aboutir ! Le Suisse réclamerait en effet environ 4 M€, soit la totalité de ses salaires pour les deux ans et demi de contrat restant. Evidemment, le FCGB n'a pas les moyens de lui signer un tel chèque. Du coup, Gérard Lopez envisagerait de faire comme avec Marcelo Bielsa à Lille : le licencier pour faute grave. Cette manœuvre entraînerait forcément une procédure prud’homale, ce qui permettra de gagner du temps. Au LOSC, entre les divers appels, le conflit entamé en 2017 entre les Dogues et El Loco n'a toujours pas été tranché...