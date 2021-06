LOSC : Gérard Lopez tout proche de racheter les Girondins !

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Six mois après son départ du LOSC, où il avait été remplacé par Olivier Létang, Gérard Lopez pourrait bien reprendre un autre club de L1, à savoir les Girondins de Bordeaux. C'est ce qu'annonce L'Equipe ce lundi soir. D'après le média, Lopez aurait trouvé un accord de principe avec King Street et Fortress, « mais il aurait besoin d'un délai ». Affaire à suivre, évidemment, mais il semble bien que le coup de pression des Américains ait porté ses fruits, et accélérer le processus...