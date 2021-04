LOSC, Girondins : vers un retour fracassant de Gérard Lopez à Bordeaux ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L’annonce a fait l’effet d’une bombe hier soir : le fonds d’investissement américain King Street a lâché les Girondins de Bordeaux et ouvert une période forte d’incertitude autour du club aquitain. Selon L’Équipe, la gestion dispendieuse menée par M6 à partir du titre de champion de 2009 serait en partie en cause. Mais celle de GACP n’a guère contribué à améliorer la situation, tandis que la masse salariale est passée de 49 à 69,9 M€ entre 2017 et 2020.

Si King Street avait encore versé 40 M€ en décembre, le fond américain a décidé de ne plus lâcher d’argent, mais tout simplement le club. Aujourd’hui, le quotidien sportif précise que le nom de Gérard Lopez circule pour rebondir après son départ précipité du LOSC en décembre, mais que seul Bruno Fievet a fait acte de candidature pour remplacer King Street.

« L'objectif unique de Longuépée est de trouver un repreneur »

« Le tribunal de commerce va être saisi, un mandataire en début de semaine, on va essayer de discuter avec eux, a expliqué l’homme d’affaires. Maintenant, l’objectif unique de Frédéric Longuépée est de trouver un repreneur dans les prochains jours. Oui, nous serons candidats sous certaines conditions. Si l’aventure est belle, on va la saisir et unir tout le peuple girondin. On va essayer de voir ce qu’il est possible de faire. »