Lourde sanction contre les Ultramarines, l'AS Monaco fait monter les enchères pour Tchouaméni, 2e recrue à venir pour le RC Strasbourg

Les Ultramarines privés de Bordeaux-Metz ?

La commission de discipline de la LFP va étudier les incidents survenus lors de Bordeaux-Montpellier (0-2), et notamment le report du coup d'envoi d'un quart d'heure en raison de l'usage de fumigènes par les Ultramarines. Vu les antécédents et ce qui s'est passé pendant le match, Sud-Ouest pense qu'une fermeture de la tribune est possible pour la réception de Metz le 10 avril. La commission devrait rendre son verdict mercredi prochain.

Par ailleurs, les Girondins se sont imposés samedi soir en amical contre Alavès (2-1) après avoir été menés à la mi-temps. David Guion s'est félicité de ce succès : "Avec ce match, j’ai cherché à renouer avec la victoire. La première mi-temps n’était pas très intéressante parce que les joueurs étaient, à mon sens, trop anxieux et inhibés. En revanche, j’ai aimé voir mes joueurs aller chercher la victoire en seconde mi-temps. Ils ont joué pour gagner. Ils ont été beaucoup plus haut, plus agressifs. On s’est donc créé des occasions. Après notre but égalisateur, on est allés chercher la victoire. Ce sont des réactions comme ça que je veux voir. Je veux des actes forts sur le terrain, des victoires. C’est pour cela que j’ai souhaité poursuivre le travail avec ce match amical. C’est pour ça que je voulais aussi que l’on obtienne une victoire."

L'AS Monaco gourmande pour Aurélien Tchouaméni

Énorme lors du France-Côte d'Ivoire (2-1) de vendredi soir, Aurélien Tchouaméni attise les convoitises. Le Parisien fait le point sur son avenir et assure qu'il n'y a rien de signé avec le Real Madrid pour le moment. Ce qui profite à l'AS Monaco car le PSG aimerait également recruter le milieu de terrain. D'abord estimée à 50 M€, l'indemnité de transfert pourrait grimper jusqu'à 60 M€.

Un deuxième renfort pour le RC Strasbourg ?

Après le latéral gauche Thomas Delaine, qui arrivera libre en provenance de Metz cet été, le Racing Club de Strasbourg pourrait enregistrer un deuxième renfort dans les prochains jours. En effet, le club alsacien va lever l'option d'achat dont il dispose auprès de l'AS Monaco pour Jean-Eudes Aholou. Transféré pour 15 M€ sur le Rocher en 2018, le milieu de terrain ne s'y est jamais imposé, se faisant prêter à l'ASSE puis au Racing, où il va donc poursuivre sa carrière.

