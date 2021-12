Mauvaise nouvelle pour Koscielny, Meyapya enfin officialisé au SCO, les Bleus fixés aujourd’hui pour la Ligue des Nations

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Koscielny absent en Coupe de France

Victime d’un gros choc à la tête à Troyes (2-1), Laurent Koscielny a passé des examens mardi qui ont confirmé une commotion cérébrale. Du coup, conformément au protocole de la Ligue, le défenseur central devra faire l’impasse sur le 32e de finale de Coupe de France contre les Jumeaux de Mayotte dimanche. Il repassera un examen mardi prochain pour savoir s’il peut disputer le dernier match de l’année, contre Lille.

Le SCO devrait enfin pouvoir aligner Blondon Meyapya

Après des mois de tergiversations et de contre-temps, le SCO d’Angers devrait pouvoir compter sur sa recrue camerounaise Blondon Meyapya (20 ans). Arrivé durant l’été, le défenseur a vu son contrat refusé par la Ligue car la masse salariale du club de l’Anjou était encadrée. Mais le président, Saïd Chabane, a confirmé qu’à compter du 1er janvier, les choses devraient se normaliser. Et le Lion Indomptable pourra enfin intégrer l’effectif de Gérald Baticle.

Les Bleus vont connaître leurs adversaires en Ligue des Nations

Ce jeudi à Nyon, à 18h, aura lieu le tirage au sort de la prochaine édition de la Ligue des Nations, celle qui s’étalera sur 2022 et 2023. L’équipe de France, tenante du titre, connaîtra ses trois adversaires. Elle les défiera entre juin et septembre 2022 pour la phase de poules puis en 2023 pour les éventuelles demies et la finale.