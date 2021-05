OM, Girondins : des Marseillais auraient tenté de s'offrir Bordeaux !

Zapping But! Football Club Bordeaux : les stats de la saison 2020-2021 d'Hatem Ben Arfa

Vendredi soir, il y avait une émission dédié à l'avenir des Girondins de Bordeaux sur TV7 Sud-Ouest. A cette occasion, le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic a fait quelques révélations. Depuis que les Girondins ont été placés sous protection du tribunal de Commerce pour faire face au désengagement à venir de King Street, l'élu reçoit beaucoup de coups de fils de repreneurs intéressés.

Parmi les nombreuses personnes qui l'ont contacté : des médecins marseillais qui se disaient prêts à mettre 350 M€ sur la table. « C'est anecdotique, ce ne sera pas eux », a balayé Pierre Hurmic qui a également annoncé qu'un « package » était possible avec le Matmut Atlantique : « On est en train de faire étudier juridiquement les possibilités de sorties du PPP. Le stade est à vendre et je pense que c’est bien que ça se sache », a-t-il ajouté.

Vanhove : « J'ai ma petite idée sur le futur repreneur »

Egalement présent lors de l'émission, Marc Vanhove, patron de Bistro Régent et sponsor du club, a été contacté : « Personnellement, je n’ai pas les moyens de reprendre le club aujourd’hui malheureusement, mais j’ai les trois futurs repreneurs qui m’ont appelé. J’ai fait le tour des trois, je sais déjà celui qui peut reprendre. Il y a deux rigolos, et un sérieux. Les politiques le verront très facilement. J’ai même eu Fortress qui m’a téléphoné. Tout le monde m’a appelé et j’ai ma petite idée sur le futur repreneur, mais je m’en garderai le secret, parce que je ne suis pas le juge. Mais je pense qu’il n’y a pas photo. Vous le verrez en regardant les dossiers », a-t-il annoncé dans des propos relayés par Girondins4ever.