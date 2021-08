OM - Mercato : les Girondins ont déniché le nouveau Gerets

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Menés à la pause (2-0), les Girondins de Bordeaux ont renversé la tendance en seconde période pour accrocher un bon match nul dimanche sur la pelouse de l'Olympique de Marseille (2-2). Pour Jonatan MacHardy, l'homme match est l'entraîneur girondin, Vladimir Petkovic, qu'il n'hésite pas à comparer à l'ancien coach de l'OM, Eric Gerets.

"L’homme du match, pour moi, c’est Vladimir Petkovic. Même si Bordeaux n’a rien proposé en première mi-temps, il s’est dit qu’il y avait 90 minutes à gérer. Marseille allait forcément commencer le pied au plancher avec le public de retour… Petkovic s’est dit qu’il fallait faire le dos rond en première mi-temps, avec cinq défenseurs qui ont beaucoup gêné Marseille. Ces cinq défenseurs, qui ont couvert la largeur, ont empêché Marseille de dérouler son jeu. Bordeaux a pris deux buts, mais sur deux tirs, pas sur une avalanche d’occasions. Et surtout, Bordeaux n’a jamais balancé le ballon, et a toujours essayé de repartir proprement de derrière. Bordeaux a été récompensé et repart avec un point mérité du Vélodrome. Vladimir Petkovic me fait penser à Eric Gerets un peu, dans l’attitude, toujours calme, serein… Strict, mais jamais en s’énervant", a confié le journaliste de RMC Sport dans l'After Foot.

🗣️💬 "L'homme du match c'est Petkovic !"@fredpiqoff et @Jonatan_M13 sont d'accord pour saluer le coaching du coach bordelais. #rmclive pic.twitter.com/FYmUS7ThdI — After Foot RMC (@AfterRMC) August 15, 2021