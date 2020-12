PSG - Girondins (2-2) : Ben Arfa a pris une revanche éclatante sur Al-Khelaïfi

Si Hatem Ben Arfa s'est fait discret avant PSG – Girondins de Bordeaux (2-2), le meneur de jeu aquitain jouait encore un match très spécial face à son ancien club. On le sait : l'ex-international français n'a jamais vraiment digéré le traitement subi durant ses deux années dans la Capitale et s'était déjà vengé une première fois en remportant la Coupe de France face à Paris avec Rennes.

Samedi, « HBA » a directement fait des misères à Paris, donnant le but de l'égalisation à Yacine Adli en fin de partie. Comme le rapporte l'excellent compte Twitter Stats Foot, le natif de Clamart est très souvent décisif lorsqu'il affonte le Paris de son ancien patron Nasser Al-Khelaïfi.

En dix matches contre Paris, Ben Arfa a déjà marqué 4 fois et délivré une passe décisive. C'est plus que lors de ses 23 matches avec le PSG où il s'était arrêté à une maigre passe décisive.

Hatem Ben Arfa avec le @PSG_inside en @Ligue1UberEats:

-23 matchs disputés

-0 but inscrit et 1 passe décisive



Hatem Ben Arfa face au @PSG_inside en @Ligue1UberEats:

-10 matchs disputés

-4 buts inscrits et 1 passe décisive #PSGFCGB