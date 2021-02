Résultat Ligue 1 : Girondins 1 – 0 FC Metz (mi-temps)

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le coup de gueule retentissant de Koscielny a galvanisé les troupes ! Le défenseur central avait appelé ses équipiers à se battre plus pour accrocher le plus rapidement possible le maintien. À la pause, au Matmut Atlantique, les Girondins ont pris l’avantage face au FC Metz. Au terme d’une belle entame de match, Samuel Kalu a fini de près devant Oukidja (14e).

Grâce à ce résultat, les Bordelais reviendraient dans la première partie du classement (10e). Les Grenats (6es) perdent des points précieux dans la course à l’Europe.