Résultat Ligue 1 : Girondins de Bordeaux 1-1 Stade Rennais (terminé)

Il restait deux minutes à jouer et on ne voyait pas comment les Girondins de Bordeaux allaient pouvoir égaliser face à un Stade Rennais qui les avait dominés toute la partie. Et puis, sur un corner, le ballon est revenu dans les pieds de Hwang au point de pénalty. Le Sud-Coréen a passé le ballon en arrière pour Mexer, dont la frappe aux vingt mètres a été contrée deux fois avant de rentrer dans les filets.

Le Stade Rennais peut vraiment s'en vouloir pour ces deux points perdus. Car les Rouge et Noir ont dominé toute la rencontre et se sont soit heurtés à un très bon Benoît Costil, soit ont fait preuve d'un manque de réalisme coupable. L'ancien Bordelais Gaëtan Laborde avait ouvert le score de près à la 56e minute et on pensait l'affaire pliée. Mais le FCGB a eu le grand mérite de s'accrocher pour enchaîner un troisième match sans défaite.