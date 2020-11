Résultat Ligue 1 : Montpellier réussit son coup, les Girondins ne sont plus invincibles à la maison (2-0)

Sèchement battu sur la pelouse de l'AS Monaco le week-end dernier (0-4), les Girondins de Bordeaux n'en finissent plus de décevoir. Alors qu'ils avaient l'occasion de prendre la sixième place en cas de succès au Matmut Atlantique face à Montpellier, ce sont finalement les visiteurs qui se sont imposés 2-0 en terre aquitaine... Et qui ont pris cette fameuse sixième place.

Déjà vainqueur dans le Chaudron le week-end dernier (1-0), les hommes de Michel Der Zakaran ont trompé à deux reprises la vigilance de Benoît Costil. Sur un débordement de Gaëtan Laborde, c'est d'abord Florent Mollet qui a ouvert la marque au retour du vestiaire (48e) avant que, sur un contre, Teji Savanier ne serve Andy Delort pour le but du KO (67e).

Facile pour les Héraultais, plus dur pour Bordeaux qui n'avait plus perdu à la maison depuis le 11 janvier dernier et n'avait pas encore concédé de but à domicile cette saison. Jean-Louis Gasset risque encore de sortir la sulfateuse face aux micros...