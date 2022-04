Scénario cauchemar pour les Girondins face au FC Metz

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après la victoire en amical sur Alavès (2-1) et le bon nul ramené de Lille (0-0) samedi dernier, David Guion espérait voir son équipe l'emporter ce dimanche contre le FC Metz. Car c'est le moment où jamais. Les Girondins de Bordeaux sont derniers, les Lorrains avant-derniers, les deux sont à égalité de points (23) et le vainqueur du jour reviendra à une petite longueur de l'ASSE (18e). Le problème pour les Aquitains, c'est qu'à la pause, c'est Metz qui est devant. Et que le scénario des 45 premières minutes n'incite pas à l'optimisme.

Les Girondins ont dominé outrageusement les 20 premières minutes mais, faute de réalisme, ils ne sont pas parvenus à concrétiser l'un de leurs cinq tirs. Metz a pénétré dans la moitié de terrain adverse pour la première fois à la 21e et a marqué ! L'ancien Bordelais De Préville a centré de la droite pour la tête croisée imparable de Zé. Un coup de tonnerre suivi immédiatement par la blessure de Pembélé, obligé de quitter le terrain ! Dans la foulée, c'est Gregersen qui s'est fait mal au genou ! Bordeaux a continué de dominé mais, toujours à cause d'un manque de réalisme inquiétant, il n'est pas parvenu à revenir. Et est donc rentré aux vestiaires rongé par le doute...

Les @girondins vont-ils égaliser dans les 5 dernières minutes de cette première période ? 🤔#FCGBFCM (0-1) pic.twitter.com/ZIEunqniaP — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 10, 2022

Pour résumer Dans le match des mal-classés, c'est le FC Metz qui réalise la très belle opération à la mi-temps grâce à un but de marqué après 20 minutes par Zé. Les Girondins ont dominé stérilement et ont en plus perdu Pembélé...

Raphaël Nouet

Rédacteur