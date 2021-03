Stade de Reims, Girondins : Rémi Oudin en dit plus sur sa relation avec Jean-Louis Gasset

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Avec 4 buts et 4 passes décisives, Rémi Oudin réalise une saison correcte au sein d'une équipe des Girondins qui réalise un piètre début d'année 2021. Jean-Louis Gasset subit des critiques mais selon Rémi Oudin, le coach à la casquette fait ce qu'il peut pour redresser le club au scapulaire. « Que ce soit le coach ou son staff, ils essayent de nous parler, de bien nous intégrer et nous mettre dedans, a confié l'ancien rémois à ARL. J’ai une bonne relation avec les coaches, je m’entends bien avec eux. On discute, quand ils ont des choses à me dire, ils me le disent. Quand j’en ai, j’essaye de parler avec eux pour que ça se ressente sur le terrain. »