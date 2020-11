Stade Rennais – Girondins (0-1) : Gasset s’enflamme pour Ben Arfa, Ménès s’enthousiasme pour Bordeaux

La réaction d'Hatem Ben Arfa

"On est vraiment contents car on était venus chercher la victoire ici. On avait à coeur de prendre des points à l'extérieur, surtout en ce moment. On a répondu présent collectivement et c'est important. On repart de l'extérieur avec une victoire, on est très contents et on pense à nos supporters qui doivent être heureux aujourd'hui. On a vu de belles choses à travers ce match et on va continuer dans ce sens."