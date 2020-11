Stade Rennais – Girondins (0-1) : le cliché de la reconciliation entre Ben Arfa et Otavio

Dans son édition du jour, avant la rencontre Stade Rennais – Girondins de Bordeaux de ce vendredi, L'Equipe avait révélé qu'une altercation avait eu lieu pendant la trêve internationale entre Hatem Ben Arfa et son coéquipier Otavio. Un accrochage perçue positivement qui montrait l'esprit de révolte du club aquitain.

Au Roazhon Park, les Girondins se sont imposés 1-0 contre Rennes et Hatem Ben Arfa a marqué son 7e but en carrière face aux Rouge et Noir. L'occasion pour le milieu offensif de faire un petit pied de nez au quotidien sportif.

Sur son compte Twitter, les Girondins ont publié un selfie victorieux de HBA et d'Otavio tout sourire. Pas forcément un démenti de la prise de bec entre le Français et le Brésilien mais la preuve que cet accrochage a bien resserré les liens...