Stade Rennais - Mercato : M'Baye Niang rejoint les Girondins de Bordeaux ! (officiel)

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

"Le FC Girondins de Bordeaux est fier de vous annoncer l’arrivée de Mbaye Niang au club. L’attaquant a signé un contrat de 3 ans (2 + 1 en option). (...) Aujourd’hui âgé de 26 ans, Mbaye Niang possède une grande expérience. Il a disputé plus de 300 matches professionnels et les plus grandes compétitions européennes et mondiales. Attaquant rapide, véloce et athlétique, il arrive pour renforcer le secteur offensif et aider les Girondins à remplir leurs objectifs", peut-on lire sur le communiqué du club girondin.