Stade Rennais, OL, Girondins : Jimmy Briand est sur les traces de deux légendes de Bordeaux !

Opta sort une stat sur Jimmy Briand. L'attaquant des Girondins a marqué lors de 16 saisons différentes en L1. Une belle longévité. Seuls trois joueurs font mieux : Bernard Zénier (17), mais aussi deux anciens Girondins, et non des moindres puisqu'il s'agit de Bernard Lacombe (17) et d'Alain Giresse (18).

Avec ses 20 buts pour le FCGB, Briand, qui n'a fait trembler le chemin des filets qu'une seule fois en dix matches de L1 cette saison, est sous contrat jusqu'en juin 2022 à Bordeaux. Où Lacombe a inscrit 137 buts durant sa carrière, alors que Giresse en a totalisé 181.