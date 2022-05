Tchouaméni fait trembler Bordeaux, Umtiti affole la L1, un Marocain s'éloigne de Strasbourg

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Tchouaméni envisage de rester à l'ASM, mauvaise nouvelle pour les Girondins

Hier en conférence de presse, Aurélien Tchouaméni a déclaré à propos de son avenir : “Je suis en contrat avec l'AS Monaco jusqu’en 2024, avec une option jusqu'en 2025, on verra ce que l’avenir me réservera. Les mercatos, il peut se passer plein de choses. Il y a mon cas et celui des autres joueurs, certains en fins de contrats, d'autres qui ont des envies d'ailleurs. On se concentre sur Lille. On va partir en vacances et on verra en revenant qui sera là à la reprise. Pourquoi pas rester en cas de Ligue des Champions ? Cette élimination en tour préliminaire m'est restée en travers de la gorge. Jouer la Ligue des champions avec l’AS Monaco, ce n’est pas quelque chose qui me déplairait.”

Si le milieu de terrain international décidait de rester en Principauté, ce serait un coup dur porté aux finances déjà dans le rouge des Girondins de Bordeaux. Car le club aquitain a négocié un pourcentage à la revente au moment du départ du joueur en 2020. Et comme un transfert de 70 M€ était dans les tuyaux, le FCGB aurait pu récupérer plusieurs millions, bienvenus en cas de relégation.

El Wardi loin de Strasbourg

Annoncé dans le viseur du RC Strasbourg pour la saison prochaine, Zakaria El Wardi serait encore très loin de la Meinau, selon le média marocain DM Sport. Le milieu de terrain de 23 ans se montrerait gourmand et ne serait plus dans le viseur des Alsaciens à cause de cela. Son club, le Raja Casablanca, n'aurait pas non plus envie de s'aligner sur ses exigences pour le voir prolonger. El Wardi pourrait donc se retrouver sans club cet été...

Stade de Reims : Caillot cartonne les MesOs

Dans un entretien à L'Union, le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, a dit combien il ne voulait pas que l'on associe les supporters champenois aux MesOs, groupe d'extrême droite qui a fait parler de lui à Lorient avec sa croix celtique : "Je veux qu'à aucun moment, on ne puisse penser que les MesOs sont les Ultrem, et d'ailleurs j'imagine que les Ultrem vont savoir de leur côté se démarquer de ces gens-là, qui sont différents d'eux. Il ne faut pas prendre à la légère ce genre d'attitudes mais il ne faut pas non plus leur donner une importance, parce que c'est ce qu'ils cherchent : une tribune, pour faire parler d'eux. C'est pour ça que je ne vais pas prendre dix fois la parole ni publier quinze communiqués".

AS Monaco : Coulibaly passe pro

L'AS Monaco compte un nouveau professionnel dans ses rangs. Il s'agit de Mamadou Coulibaly. Âgé de 18 ans depuis le 21 avril, le talentueux milieu de terrain a été titularisé à 21 reprises dans le groupe U19 cette saison. Sa faculté à être décisif (9 buts et 2 passes décisives) ainsi que ses performances globales ont convaincu les dirigeants asémistes de miser sur lui à l’avenir.

FC Barcelone : Umtiti affole la L1

Placardisé au FC Barcelone, Samuel Umtiti n'en finit pas d'attirer le regard des clubs de Ligue 1. Si l'intéressé rêverait d'un retour à l'OL, Sport assure que le champion du monde 2018 intéresse le Montpellier, l'OGC Nice et même encore le Stade Rennais. Déjà sur ses traces l'été dernier, le club breton freinerait en raison de ses prétentions salariales élevées.

L'AS Monaco est heureux d'annoncer la signature du premier contrat professionnel de Mamadou Coulibaly.



Félicitations Mamadou !



🇲🇨 #MadeInLaDiagonale — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 5, 2022

