Troyes – Bordeaux : Enock Kwateng heureux de renouer avec la victoire

Que cette victoire à Troyes (1-2) fait du bien aux Girondins de Bordeaux. Les hommes de Vladimir Petković restaient sur une série noire de 5 matches consécutifs sans victoire. En conférence de presse, le défenseur Enock Kwateng a laissé exprimer sa joie. « Défensivement, on va plus chercher l’adversaire. Et on arrive à tenir. Ça fait longtemps qu’on n’avait pas goûté à la victoire. On est dans un championnat compliqué et plus dur de saison en saison. On sait que le moindre relâchement est dommageable. On va savoir cette semaine. »