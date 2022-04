Un choix fort coûte cher aux Girondins, Ménès réclame du respect pour Strasbourg, Irles (Troyes) ne décolère pas

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Girondins : Poussin coûte cher au FCGB mais Guion assume

Auteur d'une énorme faute de relance à Lyon (1-6) dimanche sur le deuxième but rhodanien, celui qui a précipité l'effondrement de son équipe, Gaëtan Poussin avait promis une réaction contre Saint-Etienne. Qui n'est pas venue. Au contraire, le jeune gardien bordelais s'est montré tout aussi fébrile. Interrogé sur un possible retour de Benoît Costil dans les buts, David Guion a botté en touche, assumant son choix : "C'est un choix sportif que j'assume pleinement, comme c'est le cas pour les onze postes. C'est mon choix". Sud-Ouest se demande quand même si Guion ne pourrait pas rappeler Costil pour le très périlleux déplacement à Nantes ce week-end...

Ménès réclame du respect pour Strasbourg

Pierre Ménès a adoré la prestation du RC Strasbourg de Julien Stéphan face au Stade Rennais (2-1) hier soir. Et réclamé, via son blog, que l'on s'intéresse un peu plus à ce qui est en train de se passer en Alsace : "C’est une victoire très méritée pour les Strasbourgeois, qui sont épatants depuis le début de la saison et réalisent un parcours magnifique, le tout dans une relative indifférence. Ce qui est un peu choquant, surtout quand on voit l’ambiance dans ce stade de la Meinau. Cela mériterait un peu plus d’intérêt de la part des uns et des autres".

Irles (Troyes) ne décolère pas

La fin de match entre Troyes et Clermont (0-1) a été émaillé d'un fait de jeu qui aurait dû permettre aux Aubois de bénéficier d'un pénalty. Mais après visionnage du cafouillage s'étant produit dans la surface de réparation, l'arbitre a préféré siffler faute contre un joueur de l'ESTAC plutôt qu'une main d'un Auvergnat. Une décision que l'entraîneur troyen, Bruno Irles, n'a pas du tout appréciée : "L'arbitre a sifflé une faute de Moulin sur le gardien adverse. No comment. On a tous vu les images, je ne les commenterai pas. La défaite est difficile à accepter mais on ne peut qu'en vouloir à nous-mêmes de ne pas avoir marqué. Ca fait mal quand vous regardez les stats du match, le nombre de situations. C'est frustrant de repartir avec zéro point".

Série record pour Monaco

Hier soir, l'AS Monaco a remporté le derby contre Nice (1-0), cinq jours après avoir dominé le Stade Rennais (3-2) au Roazhon Park. Soit deux candidats aux places européennes, et plus particulièrement à la Champions League. Annoncés moribonds il y a un mois, les joueurs de la Principauté se sont magnifiquement relancés, grâce à cinq victoires consécutives, meilleure série en cours dans l'élite. Non seulement leur saison ne s'est pas terminée après l'élimination de l'Europa League mais ils sont plus que jamais en course pour décrocher un nouveau billet pour la C1 !

Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.



Raphaël Nouet

Rédacteur