Un trophée pour Monaco, Lorient veut refaire le coup de l'OM contre le PSG, le SCO relégué aujourd'hui ?

AS Monaco : les jeunes ont remporté la Gambardella Comme de coutume, la finale de la Coupe de France a été précédée par celle de la Gambardella. Opposés à leurs homologues clermontois, les U19 de l'AS Monaco se sont imposés 4-2 grâce à des buts de Benama (22e), Tinces (25e), Bouabre (57e) et Cabral (81e). C'est le cinquième dans l'épreuve du club de la Principauté, qui prend ses distances avec l'ASSE, Lyon et Nîmes pour devenir unique dauphin de l'AJ Auxerre (7). Le précédent sacre monégasque, en 2016, portait l'empreinte de Kylian Mbappé... AC Ajaccio : Pantaloni félicite quand même ses joueurs Largement battu à Lille (0-3) hier à cause notamment d'une première mi-temps ratée, l'entraîneur de l'ACA, Olivier Pantaloni, a quand même félicité ses joueurs pour ne pas avoir lâché : "On est quasiment relégué à ce stade (10 points de retard sur le 16e avec un match en plus), et quand on est menés 3-0 à la mi-temps face à un gros, on aurait pu penser que tout le monde allait lâcher. Mais ça n'a pas été le cas. J'ai le sentiment que les joueurs cherchent à faire du mieux possible. Ils ont cet orgueil de se dire : "On ne va pas sombrer, on va s'accrocher"." FC Lorient : à trois derrière contre le PSG L'entraîneur des Merlus, Régis Le Bris, a annoncé en conférence de presse que son équipe se présenterait avec une défense à trois centraux cet après-midi au Parc des Princes : "Contre Marseille, ça a fonctionné (0-0, le 9 avril). On l'avait utilisé aussi dans des secondes parties de match, par ailleurs. On voit que ça nous donne une solidité défensive et, dans l'animation offensive, ça ouvre aussi d'autres options qui peuvent bien correspondre au profil de nos joueurs". Pour cette affiche, le gardien suisse Yvon Mvogo devrait retrouver une place de titulaire après sa grave blessure du match aller (1-2, le 6 novembre).

SCO d'Angers : la relégation, c'est peut-être pour aujourd'hui

En déplacement à Rennes cet après-midi, le SCO pourrait être officiellement relégué s'il ne revient pas du Roazhon Park avec une victoire. Les Blanc et Noir comptent 18 points de retard sur le premier non-relégable, Nantes, à six journées de la fin.

Clermont : Gastien revient sur sa prolongation... et sa retraite

Dans L'Equipe, Pascal Gastien a commenté sa prolongation de contrat jusqu'en 2024, année à laquelle il mettra un terme à sa carrière d'entraîneur, débutée en 2024 : "Certains entraîneurs ont le même âge que moi mais n'ont pas envie d'arrêter tout de suite, a priori. Cela ne se discute pas. Ce sont des projets de vie. Le métier est fatigant. Il y a certainement des clubs où c'est plus usant qu'à Clermont, j'ai conscience de cela, mais ça l'est quand même. Je n'ai pas hésité pour ma prolongation. On n'a quasiment pas discuté. Pour moi, c'était une évidence. A partir du moment où j'avais annoncé que j'allais prendre ma retraite normalement dans un an, je n'avais aucun intérêt à changer d'avis. Je suis bien ici, d'une part. Et puis, partir pour un an ? Je ne pense pas qu'il y ait des clubs qui m'auraient sollicité pour un an".

Girondins : Guion a fait un reproche à ses attaquants à Valenciennes

Satisfait de la victoire de ses troupes sur le terrain de VA (2-0), qui leur permet de prendre trois points d'avance sur Metz pour la 2e place, l'entraîneur des Girondins, David Guion, a tout de même trouvé des choses à redire : "Je pense que notre succès est mérité par rapport au nombre de situations, a-t-il déclaré au site Le 11 Valenciennois. On s’est quand même fait peur au début et ce match aurait pu être différent. C’est une occasion qu’on leur a donnée. En première mi-temps on a manqué d’intensité et de la patience. On a essayé de changer ça à la mi-temps. J’ai trouvé que mes attaquants étaient trop altruistes en première. On a pris le dessus sur la fin et sans doute alourdir le score, surtout sur les attaques rapides. Les entrants ont fait du bien, le groupe est tourné vers l’objectif".

Pour résumer Si But! Football Club traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Raphaël Nouet

Rédacteur