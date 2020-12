ASSE, Girondins : Loïc Perrin glisse un petit conseil Mercato à Gasset

Sur Téléfoot, Loïc Perrin a été invité à dire ce qu'il pensait de Laurent Koscielny, le défenseur des Girondins. Et il n'a pas tari d'éloges. « Koscielny, c’est quand même la classe !, a soutenu Perrin (propos retranscrits par Girondins4Ever). A l’image d’un Mathieu Debuchy chez nous, je ne sais même pas si les jeunes se rendent compte de la chance de jouer avec des joueurs comme ça. Ils ont été internationaux, Koscielny a joué des années à Arsenal, il a une expérience incroyable. Ce sont des gros travailleurs. Les jeunes doivent se servir de ces joueurs-là pour prendre exemple et voir ce que c’est le haut niveau. Pour Koscielny, Bordeaux a fait une bonne pioche, c’est une chance pour eux. »

Perrin estime que Bordeaux doit continuer de s'appuyer sur le duo Koscielny-Pablo

Et Perrin a ensuite eu un mot sympa pour un autre cadre défensif du FCGB, Pablo, qui arrive en fin de contrat et que le club au scapulaire aimerait prolonger, Jean-Louis Gasset le premier. « Pablo, j’ai toujours aimé ce joueur mais malheureusement, il ressort de blessure, a glissé l'ancien capitaine des Verts. Ça fait un petit moment qu’il est à Bordeaux aussi, c’est bien d’avoir des joueurs qui connaissent bien le club, qui sont passés par des émotions différentes et des difficultés. Ce sont des joueurs sur lesquels on peut s’appuyer ».