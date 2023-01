Girondins, ASSE - Mercato : encore un Guilavogui à Bordeaux ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Les Guilavogui, ça parle aux supporters des Girondins et à ceux de l'ASSE. Car si Josuha a longtemps porté le maillot des Verts, et a été prêté la saison dernière pour six mois aux Girondins, voici de son petit frère arrive également dans l'actualité des deux clubs.

En effet, Morgan de son prénom, qui a longtemps été annoncé dans le Forez, est aujourd'hui un attaquant reconnu de Ligue 2, au Paris FC. Et pourrait, dans les prochains jours, prendre la direction de la Gironde comme l'explique Sud-Ouest.

"Le club a identifié une cible. Selon nos informations, il souhaite recruter Morgan Guilavogui, attaquant du Paris FC. Le frère de Josuha, qui peut jouer ailier et dans l’axe, a inscrit 8 buts en championnat et Coupe de France cette saison et 14 la saison dernière. Il est sous contrat jusqu’en juin 2024. Les Girondins ont formulé une première offre de 2 millions d’euros, bonus compris, qui a été refusée. Le PFC, huitième de Ligue 2 à six points de Bordeaux, n’a pas l’intention de se séparer d’un joueur important (11 titularisations, cinq entrées en jeu), encore moins pour renforcer un concurrent pour la montée. Et son budget pour la saison actuelle est largement bouclé."

A suivre.