ASSE, Girondins – Mercato : Gasset a aussi tenté sa chance pour Steve Mounié !

Cible de l'AS Saint-Etienne, Steve Mounié (Huddersfield, 25 ans) va bel et bien revenir en Ligue 1 … Mais pas dans le Forez. L'ancien attaquant du MHSC a choisi Brest comme nouveau port d'attache et va signer pour quatre ans et un peu plus de 4 M€ (hors bonus) avec le club finistérien. Sans regrets pour les Verts qui ne pouvaient de toute façon pas s'aligner sur les moyens bretons.

Bordeaux aussi a perdu la bataille des moyens

Si l'on en croit Le Télégramme, Brest et l'ASSE n'étaient pas les seuls clubs à avoir tenté la piste Mounié en France. En effet, sur ces derniers jours, les Girondins de Bordeaux s'étaient aussi réveillés. Dans une situation économique difficile, le club aquitain – désormais entraîné par l'ancien coach des Verts Jean-Louis Gasset – n'avait pas non plus les moyens de suivre les Brestois dans la surrenchère financière...

Sauf retournement de situation lors de sa visite médicale prévue ce jour, Steve Mounié doit signer dans la journée au Stade Brestois. Il est même déjà attendu à l'entraînement des « Ty Zef » dès mercredi.