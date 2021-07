ASSE - Mercato : une belle trouvaille sur le point d'échapper aux Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Formé au PSV Eindhoven, le latéral gauche Kenneth Paal sort d’une bonne saison avec son club néerlandais, le PEC Zwolle, 13e du dernier championnat des Pays-Bas. Pisté notamment par Bordeaux, le Celtic et l’ASSE, c’est finalement Barnsley, club de Championship (D2 anglaise), qui a formulé une première offre à hauteur de 750 000€. Si elle a été refusée par Zwolle et que d’autres clubs pourraient formuler des offres plus intéressantes, le joueur a déjà donné sa préférence à la D2 Anglaise.

"Mon ancien coéquipier du PEC Gustavo Hamer, qui est parti à Coventry (D2 Anglaise) l’an dernier, s'en sort si bien qu'il est suivi désormais par des clubs de Premier League. Le Championship est un grand championnat, j'aimerais y évoluer un jour. C'est la deuxième division anglaise mais ne vous méprenez pas sur son niveau. Je suis sûr que beaucoup de clubs de l'élite néerlandaise auraient du mal là-bas."

"C'est super d'être suivi par plusieurs clubs mais en l'état actuel des choses, je jouerai encore à Zwolle la saison prochaine. Je me concentre sur mon club PEC et j'essaie juste de rester aussi sobre que possible. Ensuite, je verrai si des propositions deviennent vraiment concrètes. A l'étranger, je l'ai toujours dit, l'Angleterre a ma préférence. C'est là-bas que je peux tirer le meilleur parti de mon jeu."

En l’état actuel des choses, l’AS Saint-Etienne va devoir faire force de persuasion si elle veut enrôler le latéral néerlandais de 24 ans.

