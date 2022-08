Bordeaux tient enfin une recrue, Nice joue des coudes avec l'OM et l'OL

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

AJ Auxerre : M'baye Niang a enfin signé !

Annoncé à Nantes et dans d'autres clubs de l'Hexagone, M'baye Niang s'est engagé hier soir avec l'AJ Auxerre. Il s'agit du dixième club de l'ancien Bordelais, à seulement 27 ans. Jean-Marc Furlan aura la lourde tâche de relancer une carrière qui bat de l'aile depuis trop longtemps. L'attaquant pourrait être présent dans le groupe icaunais dès ce week-end pour le déplacement à Montpellier, dimanche.

OGC Nice : le Gym fonce sur Brereton Diaz

Ciblé par l’OL et l’OM plus tôt sur ce mercato estival, Ben Brereton Diaz est aujourd’hui une priorité à l’OGC Nice. Si d’autres clubs européens ont sondé le joueurs, tels que l'Eintracht Francfort en Allemagne et la Salernitana en Italie, Foot Mercato avance que l’attaquant chilien de 23 ans (22 buts en 38 matchs de championnat) est une belle option après le refus de Cavani de rejoindre la Côte d'Azur.

Girondins de Bordeaux : Michelin bientôt officialisé

Mardi soir, L'Equipe a annoncé que Clément Michelin était arrivé à Bordeaux, où il devait s'engager. Le latéral droit va être prêté par l'AEK Athènes avec option d'achat. Si celle-ci, fixée à 2 M€, est levée, l'ancien Toulousain s'engager pour trois saisons avec le FCGB. Le club aquitain attend désormais de finaliser des départs pour pouvoir poursuivre son recrutement (Yoann Barbet, Vital Nsimba et Jonas Lössl sont évoqués).

FC Lorient : Matsima (AS Monaco) rebondit chez les Merlus

Confronté à une rude concurrence en Principauté, Chrislain Mastima a été prêté par l'AS Monaco au FC Lorient mardi soir. Le défenseur central de 20 ans, auteur de 24 matches professionnels avec les Rouge et Blanc depuis le début de sa carrière, a été prêté sans option d'achat pour la saison. Par ailleurs, le FC Metz est intéressé par le prêt d’Anthony Musaba. L’attaquant de l'ASM, qui sort de deux saison en prêt, est en réflexion.

ESTAC : le président Magne défend Irles

Invité de Rothen s'enflamme sur RMC, Aymeric Magne a dédramatisé les deux défaites de l’ESTAC et appelle les supporters à être cléments avec Bruno Irles. « On est à la deuxième journée, il ne faut pas non plus s'inquiéter, a déclaré le président troyen. La saison dernière, on était aussi à zéro point après deux journées, et on a fini 15e. Que tout le monde ait été frustré par le match contre Toulouse, c'est totalement normal. On n'a pas vu un bon match. Mais l'objectif, c'est qu'on avance tous ensemble. On a aussi eu des moments difficiles l'année dernière. (...) Tous ensemble, on est beaucoup plus forts que seuls. On espère que les supporters seront derrière le club lors des prochains matchs. »

RC Strasbourg : Keller toujours plus proche de la FFF ?

Marc Keller, que Noël Le Graët aimerait voir lui succéder à la tête de la Fédération – il est déjà membre du Comex –, pourrait retrouver alors le sommet du football français, dans un rôle de dirigeant qui convient plus à son tempérament que celui de président du RC Strasbourg. « Quand tu es joueur, tu ne penses qu’à toi : bien te préparer, ne pas se blesser, marquer. Dirigeant, c’est l’inverse, assure-t-il dans L’Équipe. Tu te dédies à une institution de 150 employés. Tu penses à la globalité. »

SCO Angers : une recrue arrive de Ligue 2

Le club du Maine-et-Loire a officialisé hier l'arrivée du défenseur central du Paris FC Ousmane Camara. Âgé de 19 ans mais professionnel depuis deux saisons, il s'est engagé pour trois saisons avec le SCO.