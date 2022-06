Elis se voit loin des Girondins, Lorient pourrait changer de propriétaire, Metz fait appel à des anciens Rennais

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Elis déjà prêt à quitter Bordeaux

L'attaquant hondurien Alberth Elis a vu son option d'achat auprès de Boavista levée par les Girondins pour 6 M€. Mais il ne devrait pas rester en L2 avec les Girondins. Comme il l'a expliqué à un média de son pays, l'intérêt de Leeds ne le laisse pas indifférent : ""Il y a eu des moments difficiles avec Bordeaux, la relégation et ne pas pouvoir me battre avec mes coéquipiers pour sauver la catégorie. Pour l'instant j'ai un contrat avec l'équipe, je dois le respecter. Je leur suis très reconnaissant pour le soutien qu'ils m'ont apporté, pour la manière dont ils m'ont accueilli à mon arrivée en France. Mon rêve a toujours été de jouer dans la ligue anglaise et nous espérons que cela puisse arriver, tout d'abord Dieu est avec cette opportunité et de pouvoir en profiter. Dans le football, les rumeurs ne valent rien car si au bout du compte la signature d'un contrat n'est pas confirmée, il n'en est rien. J'ai dû vivre ça année après année, pratiquement chaque année ils me placent à chaque fin de saison et j'ai appris à prendre les choses sereinement. Si l'occasion se présente, nous serons prêts."

Un changement de propriétaire au FC Lorient ?

Interrogé par L'Equipe sur l'arrivée de nouveaux propriétaires étrangers en Ligue 1, le président du FC Lorient, Loïc Féry, n'a pas caché qu'il y avait de l'intérêt pour les Merlus : "Si Lorient est sollicité par des Américains ? Il n'y a pas un propriétaire en Ligue 1 et Ligue 2 qui ne soit pas approché par des investisseurs, américains ou autres, et c'est de plus en plus fréquent. Certains visent de "petits" clubs permettant une stratégie de trading de joueurs, d'autres des clubs formateurs comme le nôtre ou encore de gros clubs avec un fort potentiel commercial et merchandising, sachant qu'il n'en reste plus beaucoup dans ces deux catégories."

Deux anciens Rennais au chevet du FC Metz

Relégué en Ligue 2, le FC Metz a entamé une révolution sensée lui permettre de rebondir pour retrouver rapidement la Ligue 1. Le nouveau conseiller sportif, Lucien d'Onofrio, a choisi de miser sur deux anciens Rennais pour relancer les Grenats : Pierre Dréossi, qui devrait devenir directeur technique, et Laszlo Bölöni, qui pourrait succéder à Frédéric Antonetti dans le rôle d'entraîneur. Ces deux hommes ont travaillé ensemble au SRFC entre 2003 et 2006.

Le programme estival de l'ESTAC dévoilé

Bruno Irlès a convoqué ses joueurs au stade de l'Aube le vendredi 24 juin, soit dans moins de deux semaines, pour des tests physiques et médicaux. Un stage à Vichy du 3 au 9 juillet a été programmé. Pour ce qui est des matches amicaux, les Aubois affronteront Toulouse le 9, Metz le 16, Le Havre le 20, Auxerre le 23 et un dernier adversaire le 30.

