FC Nantes, Girondins – Mercato : Hwang freine son départ, de nouveaux courtisans en approche ?

Bien renseigné sur les arcanes des Girondins de Bordeaux depuis l'arrivée de Gérard Lopez aux commandes, Clément Carpentier (20 Minutes) a évoqué le cas Hwang Ui-Jo sur France Bleu Gironde.

Hwang fait patienter Nottingham et Brest

Confirmant que deux offres (4 M€ + 1 M€ de bonus) du Stade Brestois et de Nottingham Forest avaient été acceptées (contrairement à celle du FC Nantes), le journaliste assure que Hwang Ui-Jo n'a pas davantage donné de réponse favorable au SB29 qu'au club promu en Premier League.

La raison ? Hwang Ui-Jo aspire toujours à rejoindre Wolverhampton car lui et son entourage ont obtenu des meilleures conditions financières chez les Wolves. Problème : l'offre du club des Midlands est la plus basse pour les Girondins (3 M€) et n'a pas été acceptée...

Strasbourg bientôt sur le dossier ?

D'après Clément Carpentier, on n'est pas à l'abri que de nouveaux acteurs fassent irruption sur le dossier. Le RC Strasbourg surveille en effet le dossier Hwang en cas de départ de Ludovic Ajorque. Fulham est également à l'affût sans avoir formulé de proposition. L'attaquant bordelais priorise toujours la Premier League.