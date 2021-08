Girondins : après ses premiers renforts, Gérard Lopez fait un point sur le Mercato

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Le point sur le chantier

« On sait qu'il faut une colonne vertébrale d'expérience, qu'on a en partie avec certains joueurs au club. Le reste, ce sont des joueurs à fort potentiel, plus jeunes, qui apportent une certaine fraîcheur et qui peuvent surprendre. On a clairement en tête les joueurs qu'on veut faire venir, comment les faire venir, les joueurs qui devraient partir, qui veulent aussi partir puisqu'il y a des offres (…) Tout ça est un puzzle assez complexe, il ne suffit pas juste de vendre. On a des offres pour des joueurs qu'on ne veut pas laisser partir car il faudra trouver des remplaçants, ce n'est pas évident ».

Sur Toma Basic (qui pourrait partir en Italie contre 10-12 M€)

« On a été approché par plusieurs clubs, on a reçu plusieurs offres. Après, c'est toujours en balance entre ce que veut le joueur et ce qu'on veut. Les discussions sont en cours ».

Sur l'évolution de l'organigramme

« Ma barbe pousse, je n'ai pas le temps de me raser tellement je travaille sur le Mercato. On est dans la phase de construction de l'effectif. On va élargir ça dans les jours et semaines à venir. Il faut qu'on comprenne certains mécanismes. On est partis pour travailler avec les gens qui sont là, on verra à l'usage ».