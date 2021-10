Girondins, ASSE – Mercato : Mohamed Bayo l'assure, Bordeaux l'a fait vaciller !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Sur l'offre de Bordeaux

« On m'avait envoyé une proposition, quelque chose de vraiment concret (Bordeaux). J'ai pris le temps de réfléchir. Je réfléchis vraiment à tout. On m'a toujours appris qu'il fallait regarder toutes les opportunités avant de se décider. Finalement, le destin a fait les choses, je ne suis pas parti, et je suis très heureux de poursuivre cette aventure avec Clermont. »

Sur sa décision finale

« Ma famille et mon agent m'ont conseillé. Je me suis aussi dit que je me sentais bien ici pour l'instant et qu'il fallait voir si cela valait le coup de partir. Le club a aussi refusé des sollicitations. Je ne suis pas déçu. Si les choses se sont faites comme cela, c'est qu'il y a une raison. Ce n'est pas grave, on verra la saison prochaine. La frustration a vite laissé place à la joie. »

Sur son été perturbé

« C'est le meilleur projet car je connais l'environnement, les joueurs. Je sais que le coach a confiance en moi. Je n'ai pas besoin de m'adapter. C'est du temps de gagné. Ça me permet d'avoir l'esprit libre et de travailler sur le terrain. Pendant la période du mercato, je n'étais pas encore à 100% dans ma tête à cause des sollicitations. Ça m'a un peu chamboulé mais j'ai quand même réussi à faire abstraction ».