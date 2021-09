Girondins, ASSE – Mercato : salaire, accord... Tous les détails du deal Mbaye Niang (Rennes) à Bordeaux

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Comme révélé par L'Equipe plus tôt dans la journée (et même s'il ne faut jamais jurer de rien ce joueur), M'Baye Niang (Stade Rennais, 26 ans) devrait s'engager dans les prochaines heures avec les Girondins de Bordeaux.

Un salaire inférieur à 100 000€ pour Mbaye Niang ?

Si l'épilogue du dossier devrait intervenir dans les prochaines heures et ce malgré un intérêt évoqué de l'ASSE, il aura quand même fallu beaucoup de discussions pour arriver à un conssensus entre les trois parties. Selon L'Equipe, Rennes va libérer l'ancien buteur du Torino contre un pourcentage à la revente et des bonus. Pour les Rouge et Noir, la plus-value est de se séparer de l'un de ses plus gros salaires (250 000€ par mois) encore sous contrat jusqu'en 2023.

Du côté de Bordeaux, on est également parvenu à faire fortement baisser les émoluments de Niang, lequel aurait accepté un contrat de deux saisons + une en option avec un salaire minoré de plus de 60% (aux alentours de 100 000€ par mois). S'il passe avec succès la visite médicale (dernière étape du deal), le buteur sénégalais s'engagera en qualité de joker.